Davis & Uitti, ένα πρωτοποριακό ντουέτο

Ένα ιλιγγιώδες ταξίδι στον κόσμο δύο σπουδαίων συνθετών, με οδηγό το πρωτοποριακό ντουέτο των Ουίτι και Ντέηβις.





Το πρωτοποριακό ντουέτο έρχεται στη Στέγη για να προσφέρει στο κοινό μια μουσική εμπειρία που δεν γνωρίζει σύνορα και περιορισμούς.





Με αφετηρία τα έργα δύο σπουδαίων Ιταλών συνθετών του 20ού αιώνα, των Giacinto Scelsi (1905-1988) και Salvatore Sciarrino (γενν. 1947), οι σολίστες θα επιδιώξουν μια μεταμόρφωση του πρωτότυπου υλικού μέσα από νέους ερμηνευτικούς δρόμους, εξερευνώντας παράλληλα τον πυρήνα των θεματικών τους δομών.





Οι δύο μουσικοί, βασιζόμενοι στη συγγενή οπτική που έχουν για τη μουσική, ξεκίνησαν το 2010 μια γόνιμη συνεργασία που διαρκεί μέχρι σήμερα.





Η τσελίστρια Φράνσις Μαρί Ουίτι εντυπωσιάζει εδώ και δεκαετίες κοινό και κριτικούς, τόσο μέσα από τις συνεργασίες της με θρυλικούς συνθέτες, όπως ο John Cage, όσο και με τη μοναδική της παρουσία επί σκηνής· αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην εκπληκτική της ικανότητα να ερμηνεύει με την ταυτόχρονη χρήση δύο δοξαριών.





Ο Γκάρεθ Ντέηβις, από την πλευρά του, διανύοντας με άνεση ένα ευρύ φάσμα από την ηλεκτρονική μέχρι την κλασική μουσική, έχει καταφέρει να ανοίξει νέους δρόμους για το κλαρινέτο χρόνο με τον χρόνο.





Η εκλεκτική συγγένεια των ερμηνευτών με τους δημιουργούς, μέσω των έργων που έχουν συνθέσει ειδικά για αυτούς o Σέλσι (Ave Maria, Pater Noster, Alleluia) και ο Σιαρίνο (Let me die before I wake…, Ai limiti della note), θα αποτελέσει την πρώτη ύλη της συναυλίας. Οι θεατές θα καταδυθούν στους απόκρυφους κόσμους των συνθετών, με οδηγούς τους δύο μουσικούς, οι οποίοι αντιπαραβάλλουν το πρωτότυπο υλικό με νέες ερμηνείες, σε ένα ιλιγγιώδες ταξίδι που κορυφώνεται ως αποκαλυπτικό μουσικό βίωμα.





Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

11 ΙΑΝ 2018

21:00 Μικρή Σκηνή





Εισιτήρια

Κανονικό: 7, 12 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 10 €

Παρέα 10+ άτομα: 9 €

Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €

Ανεργίας, ΑμεA: 5 € | Συνοδός ΑμεA: 10 €





Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@sgt.gr





ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ





Τετάρτη 10 Ιανουαρίου

Εργαστήριο με τους Gareth Davis & Frances-Marie Uitti





Πέμπτη 11 Ιανουαρίου

Μετά τη συναυλία, συζήτηση του κοινού με τους συντελεστές





διαβάστε περισσότερα



Ο Tom Service, μουσικοκριτικός της εφημερίδας The Guardian, έχει γράψει για τη Φράνσις Μαρί Ουίτι: «Αναμφισβήτητα, η πιο επιδραστική και πρωτοπόρος σολίστας του τσέλου στον κόσμο».

Ο Σαλβατόρε Σκιαρίνο έχει τιμηθεί με το διεθνές βραβείο BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award of Contemporary Music για την ανανέωση των δυνατοτήτων της φωνητικής και οργανικής μουσικής και για την ιδιαιτερότητα του ηχητικού υλικού του.

Ο Γκάρεθ Ντέηβις έχει συνεργαστεί, μεταξύ πολλών άλλων, και με το μεγάλο όνομα της noise μουσικής, τον Γιαπωνέζο Merzbow.

«Υπάρχει μια τόσο θερμή δύναμη στη συνομιλία των Ντέηβις και Ουίτι, ώστε να μην μπορείς παρά να αντλήσεις ένα όμορφο φως μέσα από το φαινομενικά αδιαπέραστο σκοτάδι.» Απόσπασμα από την κριτική για το δίσκο Gramecy (2012) στο ATTN Magazine, εξειδικευμένο περιοδικό για τη σύγχρονη μουσική.

Στην ταινία Shutter Island (2010) του Martin Scorsese ακούγεται η μουσική του Τζατσίντο Σέλσι.

«Ο ήχος είναι σφαιρικός. Όμως, όταν τον ακούμε, μας δίνεται η αίσθηση πως έχει μονάχα δύο διαστάσεις: τον τόνο και τη διάρκεια. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μία τρίτη, το βάθος, αλλά αυτή κατά μία έννοια μας διαφεύγει. Η ζωγραφική ανακάλυψε την προοπτική πριν από πάρα πολύ καιρό. Η μουσική, όμως, δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεπεράσει τις δύο διαστάσεις.» - Giacinto Scelsi (1905-1988)

Θρυλικοί συνθέτες όπως ο Luigi Nono, o John Cage, o Ιάννης Ξενάκης και ο Τζατσίντο Σέλσι έχουν συνεργαστεί με τη Φράνσις Μαρί Ουίτι.

Ο Τζατσίντο Σέλσι εγκατέλειψε το δωδεκαφθογγισμό για να αναζητήσει ένα δικό του, μοναδικό τρόπο σύνθεσης, βασισμένο στον αυτοσχεδιασμό και επηρεασμένο από τις φιλοσοφίες και τη μουσική της Ανατολής.