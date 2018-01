Έρχεται «Το τέλος του φιλελευθερισμού;»

Τον κύκλο διαλέξεων «Θεωρία στο Μέγαρο: φιλοσοφία, κριτική, ιστορία» του Μegaron Plus εγκαινιάζει το 2018 ο Αιμίλιος Αυγουλέας, καθηγητής Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ο οποίος θα παρουσιάσει την ομιλία με θέμα «Το τέλος του φιλελευθερισμού;», την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. (στα ελληνικά).





Η διάλεξη του Αιμίλιου Αυγουλέα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Κολεγίου Μπέρκμπεκ (Πανεπιστήμιο Λονδίνου), το οποίο προσκαλεί στην Αθήνα σημαντικούς διανοητές του καιρού μας και εκπροσώπους της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.





Την επιμέλεια του κύκλου έχει ο Κώστας Δουζίνας, καθηγητής και ιδρυτής του Ινστιτούτου.





Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Νικόλαος Θεοχαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης (ΕΚΠΑ- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών).





Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας που θα διανέμονται από τις 5:30 μ.μ.

«Το τέλος του φιλελευθερισμού;»

Ο φιλελευθερισμός είναι μια πολύπλευρη έννοια που συνιστά συγχρόνως κυρίαρχη πολιτική θεωρία, κοινωνικό κίνημα και οικονομική ιδεολογία. Στη μακρά και πολυτάραχη ιστορία του οι θέσεις του φιλελευθερισμού για τα δικαιώματα του ατόμου και τον ρόλο του στην κοινωνία καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας υπέστησαν ριζικές μεταμορφώσεις.





Εντέλει, ο φιλελευθερισμός θα υποστήριζε πως ο σκοπός μιας ελεύθερης αγοράς θα ήταν να δημιουργήσει ευκαιρίες και, αν είναι δυνατόν, πλούτο για όλους και όχι για τους λίγους. Ως εκ τούτου, η ανάδυση του νεοφιλελευθερισμού και της σχεδόν ολοκληρωτικής εστίασής του στη συγκέντρωση του πλούτου ως μέσο κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής προόδου δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί εχθρική και απειλητική.





Εντούτοις, είναι ο φιλελευθερισμός που, σαν μαύρο πρόβατο, επωμίζεται την ευθύνη για τις αντιδραστικές εκδηλώσεις ξενοφοβίας και λαϊκισμού που λογίζονται ως απόρροια των νεοφιλελεύθερων πρακτικών και των πρωτοφανών επιπέδων ανισότητας στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.





Στη διάλεξή του, ο καθηγητής Αιμίλιος Αυγουλέας θα εξετάσει αν η τρέχουσα συγκυρία οδηγεί τελικά στον θάνατο του φιλελευθερισμού, χαράσσοντας εκ νέου τις θεμελιώδεις αρχές του και αναζητώντας τη θέση τους στο σήμερα.

Αιμίλιος Αυγουλέας

Είναι καθηγητής Διεθνούς Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, επικεφαλής του Τομέα Εμπορικού Δικαίου και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος (LLM) με ειδίκευση στο Διεθνές Τραπεζικό Δίκαιο και τα Χρηματοοικονομικά. Είναι επίσης μέλος της ομάδας συμφεροντούχων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, εκλεγμένος ως διακεκριμένος ακαδημαϊκός.





Ο Αιμίλιος Αυγουλέας έχει πλήθος δημοσιεύσεων στο ευρύτερο πεδίο του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Δικαίου, των Οικονομικών και της Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής [behavioural finance]. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων Διακυβέρνηση των παγκόσμιων χρηματοοικονομκών αγορών: Δίκαιο, οικονομικά και πολιτική [Governance of Global Financial Markets: The Law, the Economics, the Politics (Cambridge, 2012)] και Η μηχανική και η ρύθμιση της κατάχρησης της αγοράς: Μια νομική και οικονομική ανάλυση [The Mechanics and Regulation of Market Abuse: A Legal and Economic Analysis (Oxford, 2005)]. Μαζί με τον καθηγητή Ross Cranston υπογράφουν την έκδοση Αρχές του Τραπεζικού Δικαίου [Principles of Banking Law (Oxford, 2016)], ενώ έχει συνεπιμεληθεί το βιβλίο Αναθεωρώντας τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά και τη ρύθμισή τους [Reconceptualising Global Finance and its Regulation (Cambridge University Press, 2016)]. Το έργο του αναφέρεται συχνά σε μελέτες χάραξης πολιτικής στην Ελλάδα και διεθνώς. ΄





Ώρα έναρξης 19:00

Ελεύθερη είσοδος μόνο με δελτία προτεραιότητας.

Η διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω Διαδικτύου και θα είναι ανοικτή σε όλους. Η παρακολούθηση της μετάδοσης θα είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου (www.megaron.gr).