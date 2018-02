Οι Scorpions έρχονται τον Ιούλιο στο Καλλιμάρμαρο

Κάθε φορά (ειδικά την τελευταία πενταετία και βάλε..) είναι ηπου έρχονται στην Ελλάδα. Μέχρι την επόμενη. Ο λόγος για τουςπου στιςθα "προσγειωθούν" στογια μια (τελευταία;) συναυλία. Όσοι πιστοί προσέλθετε...Πάντως, για πρώτη φορά το θρυλικό συγκρότημα θα παίξει ζωντανά στο ιστορικόστο στάδιο που αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896 και εκεί που πάντα καταλήγει κάθε χρόνο ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας. Οι Scorpions στο άκουσμα και μόνο της ιδέας ενθουσιάστηκαν. Και ο τίτλος της βραδιάς,Τη συναυλία θα ανοίξει ηπαρουσιάζοντας με συμφωνικό ήχο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των διάσημων "σκορπιών". Για πρώτη φορά επίσης, θα ακουστούν δύο από τα πιο διάσημα τραγούδια των Scorpions με τηΕννοείται ότι συγκρότημα θα χαρίσει στο ελληνικό κοινό όλα αυτά τα τραγούδια που το έκαναν διάσημο στη χώρα μας.Άλλωστε μην ξεχνάμε και τη μανία των Ελλήνων για τους «Σκορπιούς». Τοπαραμένει το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ στην χώρα μας και το κοινό που παρακολούθησε τις συναυλίες τους στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ξεπερνά τις 200.000!Τα ραδιόφωνα δεν σταματάνε να παίζουν (και τώρα θα παίζουν ακόμη περισσότερο) τιςόπως «Still Loving You», «Holiday», «When the Smoke is Going Down», «Always Somewhere», «Wind of Change», «Send Me an Angel», αλλά και τους ροκ ύμνους όπως «Rock You Like a Hurricane», «Blackout», «Bad Boys Running Wild», «In Trance», «He’s A Woman She’s A Man», «No One Like You», «Rhythm Of Love», κ.ά.Οι Scorpions,σχηματίστηκαν στο Ανόβερο της (τότε) Δυτικής Γερμανίας τοΚυκλοφόρησαν δεκάδες άλμπουμ και οι πωλήσεις των δίσκων τους ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αθήνα. Δευτέρα 16 Ιουλίου, στις 21:00 . Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00. Eισιτήρια: VIP ΚΑΤΩ 80€ / VIP ΑΝΩ 60€ / Α' ΖΩΝΗ ΚΑΤΩ 60€ / Α' ΖΩΝΗ ΑΝΩ 40€ / ΚΑΤΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 40€ / ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 25€ / GOLD AΡENA 60€ / AΡENA 35€ / ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΑΝΕΡΓΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΡΕΝΑ 28€ & ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ 18€ .Προπώληση: Σε όλα τα καταστήματα PUBLIC, Ticket Services – Πανεπιστημίου 39, www.ticketservices.gr, www.tickets.public.gr, τηλεφωνικά στο 210 7234567 . Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210 7298930.