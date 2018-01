Πέθανε η παραγωγός του Star Wars Allison Shearmur

Η παραγωγός των blockbuster «Star Wars» και «Hunger Games», Allison Shearmur, απεβίωσε την Παρασκευή, σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με τον ιστότοπο Hollywood Reporter. Η Shearmur, εργάστηκε ως παραγωγός σε μερικά από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises στο Χόλιγουντ, όπως το «A Star Wars Story» και την επερχόμενη ταινία «Solo: A Star Wars Story».





Παράλληλα, ήταν η παραγωγός των κινηματογραφικών ταινιών «Hunger Games» και ήταν υπεύθυνη των casting για την ταινία της Disney «The One and Only Ivan» με την Angelina Jolie.





Η Allison Shearmur αποφοίτησε το 1985 από το πανεπιστήμιο της Pennsylvania και εφαλτήριο για να ασχοληθεί με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο ήταν ένας σχετικός μαθητικός διαγωνισμός που κατάφερε να κερδίσει.





Το έπαθλο ήταν να δειπνήσει με τον Οσκαρικό παραγωγό Stanley Jaffe της Columbia Pictures. Ο Jaffe μετά τη συνάντηση τους την προσέλαβε ως βοηθό και της άνοιξε την πόρτα για τα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ. Η Shearmur ήταν παντρεμένη με τον Βρετανό συνθέτη Ed Shearmur.