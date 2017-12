Σε ρυθμούς GoT το αεροδρόμιο Μπέλφαστ

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία έχει μετονομαστεί για όλο τον Δεκέμβριο σε Αεροδρόμιο του Γουέστερος (Westeros Airport), από την ήπειρο Γουέστερος, όπου λαμβάνει χώρα το «Game of Thrones», η πιο δημοφιλής τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών.Οι ταξιδιώτες που φθάνουν στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας αντικρίζουν μία πινακίδα «Καλώς Ήρθατε στο Γουέστερος», αναφέρουν δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων σημειώνοντας ότι στο πραγματικό αεροδρόμιο του Γουέστερος πιθανότατα δεν θα υπήρχαν αεροπλάνα Boeing 747, αλλά δράκοι με φτερά που πετούν φλόγες.Η αλλαγή του ονόματος του αεροδρομίου συνέπεσε με την κυκλοφορία της έβδομης σεζόν του «Game of Thrones» σε Blu-Ray και DVD και όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα σκοπός είναι να γιορταστεί η ιδιότητα της Βόρειας Ιρλανδίας ως κεντρικής τοποθεσίας των γυρισμάτων της σειράς φαντασίας του HBO.Από τον πρώτο κύκλο της τηλεοπτικής σειράς γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές μέσα και γύρω από το Μπέλφαστ, όπως το Μονοπάτι του Γίγαντα, οι Κοιλάδες του 'Αντριμ, ο ποταμός Quoile και η οροσειρά Mourne.«Η τηλεοπτική σειρά κατέχει τα πρωτεία στο ολοένα και αυξανόμενο φαινόμενο του τηλεοπτικού τουρισμού και είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίζουμε όλους τους θαυμαστές και τους ταξιδιώτες επίσημα στο Γουέστερος τον Δεκέμβριο», δήλωσε η Moyra Lock, επικεφαλής μάρκετινγκ στην Υπηρεσία Ανάπτυξης του Εθνικού Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης της Βόρειας Ιρλανδίας.«Η σειρά έχει εκτοξεύσει τη Βόρεια Ιρλανδία στην κατηγορία των κορυφαίων τοποθεσιών για κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές» υπογράμμισε.Το Μπέλφαστ δεν είναι η μοναδική περιοχή που αξιοποιεί τον πυρετό του «Game of Thrones». Το κάστρο Βαρντ στη Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο παρουσιάζεται ως κατοικία της οικογένειας Σταρκ στη σειρά, φιλοξένησε το Φεστιβάλ Winterfell τον περασμένο Σεπτέμβριο, με περιηγήσεις, εκδηλώσεις αφήγησης και τους αγώνες «The King's Tournament».Μετά το έντονο ενδιαφέρον για επισκέψεις σε μέρη της Ισλανδίας, της Μάλτας και της Κροατίας, στα οποία γυρίστηκαν σκηνές για την έκτη σεζόν του «Game of Thrones», αρκετά πρακτορεία τουρισμού άρχισαν να προσφέρουν πολυτελείς περιηγήσεις σε πόλεις σε όλο τον κόσμο, προσαρμοσμένες στο jet set που αποτελείται από θαυμαστές της σειράς.