Sundance Film Festival: Η γυναίκα στο επίκεντρο

Τοπου ολοκληρώθηκε τη περασμένημπορεί να ήταν κάπως υποτονικό και να μην πρόβαλε τις ταινίες οι οποίες πάνε γιαωστόσο αποτέλεσε μέσο για τηνΤο Φεστιβάλ του Sundanceαπό τον μεγάλο αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτηΕίναι τομε μακρά παράδοση στην προβολή καινοτόμων και πολυπολιτισμικών ταινιών και μεσε σχέση με το Χόλιγουντ γενικότερα.Όπως δήλωσε σε μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ητης Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ (HFPA), ανάμεσα στις 100 πρώτες σε εισπράξεις πωλήσεις ταινίες του Χόλιγουντ, μόνο το 8% είχαν γυναίκα παραγωγό, το 10% γυναίκα σεναριογράφο και το 2% γυναίκα σκηνοθέτη. Από την πλευρά της, ηαπό την οργάνωση «Women In Film» εκτιμά ότι τα στατιστικά αυτά στοιχεία είναι απαράδεκτα σε μία βιομηχανία που αυτο-αποκαλείται προοδευτική.Φέτος, προσθέτει, τοΗ ομάδα του SundanceΜεσούσης της καταιγίδας των αποκαλύψεων που σαρώνει τη βιομηχανία του θεάματος από τότε που άρχισαν να γίνονται γνωστές οι όλο και πιο άγριεςτον περασμένο Οκτώβριο, και σε αναγνώριση των επιτευγμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων, τα περισσότερα βραβεία φέτος απέσπασαν γυναίκες αλλά και μειονότητες.που απέσπασε το βραβείο Emmy για τη σκηνοθεσία της εξαιρετικής τηλεοπτικής σειράς «The Handmaiden's Tale» -η οποία βασίζεται στο δυστοπικό μυθιστόρημα της καναδής συγγραφέα Μάργκαρετ Ατγουντ: «Η πορφυρή δούλη»- δήλωσε ότιΥπάρχει, λέει, ένας υπέροχος νέος κόσμος ευκαιριών, ιστοριών και πραγμάτων τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί πριν ακουσθεί η φωνή των γυναικών.απονεμήθηκε στην αμερικανίδα ηθοποιόγια τον ρόλο της στην ταινίατης ιρανο-αμερικανίδας σκηνοθέτη και σεναριογράφουΠρόκειται για μία ματιά στο εσωτερικό ενός σκληροπυρηνικού χριστιανικού στρατοπέδου που δημιουργήθηκε με στόχο την εξάλειψη των λεσβιακών τάσεων στις έφηβες.απονεμήθηκε σε μία άλλη γυναίκα σκηνοθέτη, τηγια την ταινίαμία ιστορία συνεχών εντάσεων ενός εκπαιδευτικού-ποιητή, παγιδευμένου σε μία φτωχή και άστοργη οικογένεια.δόθηκε στη σκηνοθέτηγια την ταινίαη οποία γυρίστηκε με την υποστήριξη της οργάνωσης Women In Film και δείχνει την σκοτεινή ιστορία μίας νέας τρομαγμένης γυναίκας, η οποία πιστεύει ότι την απήγαγαν μικρή από τους πραγματικούς γονείς της.απέσπασε η Ριντ Μοράνο για το διορατικό, οδυνηρό, μετα-αποκαλυπτικό «I Think We're Alone Now».απονεμήθηκε στην κινεζο-αμερικανίδα σκηνοθέτηγια την ταινίαμία εσωτερική ματιά στις ζωές των νέων που κάνουν skateboard και αγωνίζονται να βρουν ένα νήμα στη ζωή τους, ενώ ηαποχώρησε με τοαπέσπασε η κινεζο-αμερικανίδα παραγωγός και σκηνοθέτηςγια την ταινία με έντονο το μαύρο χιούμορπου δείχνει τις δοκιμασίες ενός απομακρυσμένου χωριού που προσπαθεί να θεραπεύσει μία μεταδοτική νόσο των χοίρων.κέρδισε η σεναριογράφος και σκηνοθέτηςγια τοταινία που αναφέρεται σε μία ομάδα νέων ανυπόμονων κινηματογραφιστών στη Σιγκαπούρη του 1990 που αγωνίζονται να δημιουργήσουν την πρώτη τους μεγάλου μήκους ταινία με νεανικό ενθουσιασμό.Στο Φεστιβάλ του Sundance προβλήθηκε και ένα ντοκιμαντέρ- αποτέλεσμα προσεκτικής έρευνας για την προκατάληψη κατά της πρώτης σοβαρής υποψηφιότητας για την προεδρία των ΗΠΑ από μία γυναίκα,Το ντοκιμαντέρ εντοπίζει με επιδέξιο τρόπο την παράλληλη πορεία των προεδρικών εκλογών του 2016 και των φιλιππικών κατά της Χίλαρι από τους χάκερς.ν με μία της φράση συνόψισε ένα από τα πιο πειστικά επιχειρήματα για την ενσωμάτωση και την διαφορετικότητα: «Ως καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές, είμαστε οι αφηγητές των πολιτισμών μας... Όσο περισσότερες ιστορίες για τον άλλον, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Δύσκολο να καταλάβεις τους άλλους εάν δεν μπορείς να τους ακούσεις να μιλούν».Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ