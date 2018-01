Τελευταία περιοδεία για τους Lynyrd Skynyrd

Στις 4 Μαΐου, οιβάζουν πλώρη για την τελευταία τους τουρνέ με τίτλο45 ολόκληρα χρόνια μετά το άλμπουμμε το οποίο, τοέκαναν το ντεμπούτο τους. Στο εν λόγω άλμπουμ υπάρχει το "Gimme Three Steps", το "Simple Man" και, βεβαίως, το "Free Bird".Η «Last of the Street Survivors Farewell Tour» ξεκινά στο Coral Sky Amphitheater, στο Παλμ Μπιτς τηςκαι κλείνει στο Cellars Amphitheater, στο Λέικγουντ της(την 1η Σεπτεμβρίου).Το 1977, τραγωδία χτύπησε την μπάντα: σεχάθηκε ο τραγουδιστής των Lynyrd Skynyrd,ο κιθαρίστας(μπακάπ φωνή) και άλλοι. Ξαναμαζεύτηκαν το 1987, με τραγουδιστή τοντον αδελφό του Ρόνι.Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, το γκρουπ έκανε τουρνέ με αυτή τη σύνθεση και ηχογράφησε κάποια άλμπουμ, το τελευταίο από τα οποία ήταν το «Dyin' Breed», το 2012. Το μοναδικό ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος που παίζει σήμερα είναι ο κιθαρίσταςΜαζί τους, στην αποχαιρετιστήρια τουρνέ θα είναι(μεταξύ άλλων οι).