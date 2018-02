Διακήρυξη κατά του ρατσισμού & του φασισμού

Ογδόντα ένας άνθρωποι του Πολιτισμού ενώνουν τη φωνή τους κατά του ρατσισμού και του φασισμού και συνυπογράφουν τη Διακήρυξη Ανθρώπων των Γραμμάτων και Τεχνών.





Στη διακήρυξη επισημαίνεται ότι «οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπονομεύουν βάναυσα τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών υψώνοντας τείχη, ανοίγοντας στρατόπεδα συγκέντρωσης».





Αναφέρονται επίσης, οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία και τη Λιβύη για την αποτροπή εισόδου προσφύγων, η άνοδος του Τραμπ στις ΗΠΑ με την οποία έχουν ενισχυθεί «οι πολιτικές του ρατσισμού», η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αλλά και η δράση της Χρυσής Αυγής και η δίκη των στελεχών της που βρίσκεται σε εξέλιξη.





«Από την Ευρώπη μέχρι τις ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα αντίστασης στον φασισμό και τον ρατσισμό σηκώνει το ανάστημά του. Είναι η ελπίδα ότι το μαύρο σύννεφο που επιχειρεί να απλώσει η ακροδεξιά θα σαρωθεί από τον ισχυρό άνεμο της αντίστασης, από τον κόσμο της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που διαλαλεί ότι είναι καλοδεχούμενοι, από τον κόσμο που βροντοφωνάζει "Ποτέ Ξανά Φασισμός- να μην ζήσουμε ξανά τα Άουσβιτς και τα Νταχάου"».





Η διακήρυξη παρουσιάστηκε την Τρίτη σε σχετική συνέντευξη Τύπου από τον επικεφαλής της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ), Πέτρο Κωνσταντίνου και εκπροσώπους της πρωτοβουλίας.





Ο ηθοποιός, Βασίλης Κουκαλάνι, επισήμανε ότι η υπογραφή της διακήρυξης είναι το πρώτο βήμα για να υπάρχει μόνιμα μια πρωτοβουλία ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών κατά του φασισμού σε μια χρονιά κρίσιμη «όπου η δίκη της Χρυσής Αυγής ολοκληρώνεται, οι μάρτυρες, οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής και το αντιφασιστικό κίνημα έχουν κάνει τη δουλειά τους και είναι ώρα και οι καλλιτέχνες να συμβάλουν και το ίδιο το δικαστήριο να καταλήξει στην καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων» όπως υπογράμμισε.





«Καλλιτέχνες και άνθρωποι των γραμμάτων κάνουν ένα βήμα για πιο ενεργή συμμετοχή στη μάχη κατά του φασισμού. Η πρωτοβουλία διευρύνθηκε με πλήθος ανθρώπων των γραμμάτων και τεχνών που θέλουν να έχουν παρουσία στα μεγάλα γεγονότα, όπως είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής και οι διεθνείς κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού» τόνισε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου.





Τη διακήρυξη υπογράφουν μεταξύ άλλων οι συγγραφείς Βασίλης Βασιλικός, Ρέα Γαλανάκη, Μάρω Δούκα, Ιωάννα Καρυστιάνη, Περικλής Κοροβέσης και Γιώργος Χουλιάρας, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές της Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, Ανέστης Αζάς και Πρόδρομος Τσινικόρης, ο σκηνοθέτης, Παντελής Βούλγαρης, οι ηθοποιοί, Παντελής Δεντάκης, Μαρία Κανελλοπούλου, Μαρία Καρακίτσου, Βασίλης Κουκαλάνι, Εύα Μπέη, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Πανταζάρας, Μάνια Παπαδημητρίου, Γιάννος Περλέγκας, Ραφίκα Σαουίς, Πηνελόπη Τσιλίκα, οι μουσικοί Παντελής Αμπαζής, Mc Yinka, Λάκης Χαλκιάς, ο ιστορικός Δημήτρης Λιβιεράτος, και οι πανεπιστημιακοί, Ελένη Πορτάλιου και Νίκος Στραβελάκης.





Η πρωτοβουλία οργανώνεται ενόψει της διεθνούς κινητοποίησης στις 17 Μαρτίου, οπότε θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις κατά του φασισμού και του ρατσισμού σε 15 χώρες της Ευρώπης, καθώς και στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Νότια Κορέα.





Στην Ελλάδα διαδηλώσεις θα γίνουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Βόλο, Ξάνθη, Χανιά και Ηράκλειο.





Επίσης, στις 20 Φεβρουαρίου η ΚΕΕΡΦΑ διοργανώνει συναυλία για την ενίσχυση της καμπάνιας καταδίκης της Χρυσής Αυγής και τη στήριξη των θυμάτων ρατσιστικής βίας στον πολυχώρο WE στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή επτά μουσικών συγκροτημάτων, όπως οι KAZOO, Λάργκο, The Banksters και The Speakeasies.





Πηγή: ΑΠΕ