Συμπληρωματική ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος

Τη συμπληρωματική ανάκληση επιπλέον παρτίδων του βρεφικού γάλακτος που παράγεται από την εταιρία Lactalis στη Γαλλία αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.Υπενθυμίζεται ότι η ανάκληση είχε ξεκινήσει μετά τη σχετική ανακοίνωση των Γαλλικών Αρχών για περιστατικά σαλμονέλωσης που συνδέονται με το εργοστάσιο παραγωγής Lactalis στην Craon(Mayenne) ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.Η εταιρεία Frezyderm ABEE που είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων στην Ελλάδα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να αποσυρθούν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ.FREZYLAC AR Anti-Régurgitations 400g , αριθμός παρτίδας 16C0010413, ημερομηνία λήξης 19.01.2018FREZYLAC AR Anti-Régurgitations 400g , αριθμός παρτίδας 16C0010827, ημερομηνία λήξης 19.04.2018FREZYLAC AR Anti-Régurgitations 400g , αριθμός παρτίδας 16C0010899, ημερομηνία λήξης 29.04.2018FREZYLAC AR Anti-Régurgitations 400g, αριθμός παρτίδας 16C0011060, ημερομηνία λήξης 03.06.2018FREZYLAC AR Anti-Régurgitations 400g, αριθμός παρτίδας 16C0011548 , ημερομηνία λήξης 09.09.2018FREZYLAC AR Anti-Régurgitations 400g , αριθμός παρτίδας 16C0012008, ημερομηνία λήξης 08.12.2018FREZYLAC AR Anti-Régurgitations 400g, αριθμός παρτίδας 17C0012200 , ημερομηνία λήξης 20.01.2019FREZYLAC HA formule hydrolysée 400 G , αριθμός παρτίδας 16C0010712, ημερομηνία λήξης 29.03.2018FREZYLAC HA formule hydrolysée 400 G , αριθμός παρτίδας 16C0011094, ημερομηνία λήξης 06.06.2018FREZYLAC HA formule hydrolysée 400 G, αριθμός παρτίδας 16C0011094 , ημερομηνία λήξης 06.06.2018FREZYLAC HA formule hydrolysée 400 G 16C0011337, ημερομηνία λήξης 25.07.2018FREZYLAC HA formule hydrolysée 400 G αριθμός παρτίδας 16C0011652, ημερομηνία λήξης 19.09.2018FREZYLAC HA formule hydrolysée 400 G, αριθμός παρτίδας 16C0012035, ημερομηνία λήξης 14.12.2018FREZYLAC OK DIGEST 400g , αριθμός παρτίδας 16C0010527, ημερομηνία λήξης 17.02.2018FREZYLAC OK DIGEST 400g ,αριθμός παρτίδας 16C0010825 , ημερομηνία λήξης 18.04.2018FREZYLAC OK DIGEST 400g, αριθμός παρτίδας 16C0010972 , ημερομηνία λήξης 12.05.2018FREZYLAC OK DIGEST 400g ,αριθμός παρτίδας 16C0010972, ημερομηνία λήξης 12.05.2018FREZYLAC OK DIGEST 400g ,αριθμός παρτίδας 16C0011697, ημερομηνία λήξης 03.10.2018FREZYLAC OK DIGEST 400g, αριθμός παρτίδας 16C0012037, ημερομηνία λήξης 15.12.2018FREZYLAC OK DIGEST 400g , αριθμός παρτίδας 17C0012281, ημερομηνία λήξης 02.02.2019FREZYLAC PURE BIO 1er âge 400g, αριθμός παρτίδας 17C0012198, ημερομηνία λήξης 16.01.2018FREZYLAC PURE BIO 1er âge 400g ,αριθμός παρτίδας 17C0012280 , ημερομηνία λήξης 02.02.2018FREZYLAC PURE BIO 1er âge 900g, αριθμός παρτίδας 17C0012191 , ημερομηνία λήξης 12.01.2018FREZYLAC PURE BIO 1er âge 900g ,αριθμός παρτίδας 17C0012260, ημερομηνία λήξης 24.01.2018FREZYLAC PURE BIO 2e âge 400g , αριθμός παρτίδας 17C0012199 , ημερομηνία λήξης 16.01.2018FREZYLAC PURE BIO 2e âge 400g ,αριθμός παρτίδας 17C0012288 , ημερομηνία λήξης 01.02.2018FREZYLAC PURE BIO 2e âge 900g , αριθμός παρτίδας 17C0012204 , ημερομηνία λήξης 16.01.2018FREZYLAC PURE BIO 2e âge 900g , αριθμός παρτίδας 17C0012296, ημερομηνία λήξης 02.02.2018