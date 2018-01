Για τρίτη φορά γονείς Κιμ - Κάνιε από παρένθετη μητέρα

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο σύζυγός της Κάνιε Ουέστ ανακοίνωσαν ότι απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε από παρένθετη μητέρα.

«Ο Κάνιε κι εγώ είμαστε στην ευτυχή θέση να ανακοινώσουμε τη γέννηση του υγιούς, όμορφου κοριτσιού μας» σημείωσε η Καρντάσιαν σε ένα μήνυμα που ανήρτησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι ευχαρίστησε την παρένθετη μητέρα που έφερε στον κόσμο το παιδί τους, χωρίς να την κατονομάσει κι η οποία «έκανε πραγματικότητα τα όνειρά μας με το πιο υπέροχο δώρο που θα μπορούσε κανείς να μας προσφέρει».

Το μωράκι γεννήθηκε τη Δευτέρα στις 0.47 τοπική ώρα, με βάρος 3,3 κιλά, διευκρίνισε η 37χρονη επιχειρηματίας, την οποία ακολουθούν στο Twitter 58 εκατομμύρια άνθρωποι και στο Instagram περισσότεροι από 106 εκατομμύρια άνθρωποι. Προς το παρόν οι ευτυχισμένοι γονείς δεν έχουν αποκαλύψει το όνομα που θα δώσουν στο κοριτσάκι.





Η είδηση της γέννησης του τρίτου παιδιού του ζεύγους Καρντάσιαν- Ουέστ εκτοξεύθηκε σύντομα στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των 5 δημοφιλέστερων θεμάτων στο Twitter.





Τον Σεπτέμβριο ο ιστότοπος TMZ είχε μεταδώσει ότι η παρένθετη μητέρα έλαβε το ποσό των 45.000 δολαρίων.





Η Καρντάσιαν και ο Ουέστ έχουν αποκτήσει τη Νορθ, ηλικίας σήμερα 4 ετών και τον Σέιντ, ηλικίας 2 ετών. Η τηλεπερσόνα είχε γνωστοποιήσει ότι αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από παρένθετη μητέρα αφού οι γιατροί την είχαν προειδοποιήσει για τους σοβαρούς κινδύνους που διέτρεχε η υγεία της εάν έμενε ξανά έγκυος.





Η πρωταγωνίστρια του ριάλιτι "Keeping Up with the Kadashians" μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο μπλογκ της τις δυσκολίες που βίωσε κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων εγκυμοσυνών της.





Δύο από τις αδελφές Καρντάσιαν περιμένουν επίσης παιδιά. Η 33χρονη Κλόε γνωστοποίησε τον Δεκέμβριο ότι είναι 6 μηνών έγκυος και η 20χρονη Κάιλι Τζένερ αναμένει σύντομα το πρώτο της παιδί.





Πολλοί διάσημοι έχουν ζητήσει τη βοήθεια παρένθετων μητέρων για να αποκτήσουν το δικό τους παιδί, γράφει το περιοδικό People, από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και τον Μάθιου Μπρόντερικ έως τον εκλιπόντα Μάικλ Τζάκσον, αλλά και τον Έλτον Τζον, όπως και το μοντέλο Τάιρα Μπανκς.