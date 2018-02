Γυναικείο... κράξιμο στον πρόεδρο των Grammy

Η τραγουδίστριαένωσε τη φωνή της με αυτέςτης Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ, Recording Academy, διοργανώτριας τωνμετά τη δήλωσή του ότι οι γυναίκες καλλιτέχνεςΜετά την τελετή απονομής των Grammy που διοργανώθηκε την περασμένη Κυριακή στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδροςδήλωσε ότι "οι γυναίκες που έχουν τη δημιουργικότητα στην καρδιά και στην ψυχή τους, που θέλουν να είναι μουσικοί, μηχανικοί, παραγωγοί και να ανήκουν σε αυτή τη βιομηχανία σε επίπεδο στελεχών,". Αναφερόταν στο γεγονός ότιΣτις βασικές κατηγορίες, όπως αυτές της ποπ, της ροκ, της R&B, της ραπ ή της κάντρι, δηλαδή σε 20 συνολικά κατηγορίες,Η 21 ετών Καναδήαπέσπασε το βραβείο τηςτο οποίο δίδεται στον καλύτερο νέο καλλιτέχνη.κυρίως στ' αφτιά της τραγουδίστριαςπου είναι γνωστή φεμινίστρια.έγραψε σε ανοικτή επιστολή της στον Πορτνάου, την οποία ανάρτησε στο λογαριασμό της στο Twitter. "Θα δείξουμε στην επόμενη γενιά γυναικών και κοριτσιών, αγοριών και ανδρών τι σημαίνει να είναι ίσοι και τι σημαίνει να είναι δίκαιοι".Η 60ή τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy σηματοδότησε την αρχή ενός κινήματος υπέρ μιας μεγαλύτερης γυναικείας εκπροσώπησης στη μουσική βιομηχανία. Οι τραγουδίστριεςδεσμεύτηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής να εργαστούν για τον σκοπό αυτό.Μετά την Πινκ, η τραγουδίστριααποκάλεσε τον Νιλ Πορτνάουπαραπέμποντας τον, με χιούμορ, στο νέο της άλμπουμ "Meaning of Life" που κυκλοφόρησε στις 20 Οκτωβρίου.γνωστή για την επιτυχία της "A Thousand Miles", κάλεσε τους χρήστες του Διαδικτύου να υπογράψουν αίτημα για τηντης μεγαλύτερης επαγγελματικής μουσικής οργάνωσης στις ΗΠΑ.Υποψήφια στην κατηγορία του άλμπουμ της χρονιάς, ηαγόρασε μια ολόκληρη σελίδα στην εφημερίδα The New Zealand Herald στο φύλλο της Τετάρτης για να ευχαριστήσει το κοινό της. "Ευχαριστώ, επίσης, που πιστεύετε στις γυναίκες μουσικούς. Δημιουργείτε ένα υπέροχο προηγούμενο!" έγραψε η 21 ετών καλλιτέχνης.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ