Μπόνο: «Η μουσική έχει γίνει πολύ κοριτσίστικη»

Ο αρχηγός των U2, Μπόνο εξέφρασε την πίστη ότι «η οργή βρίσκεται στην καρδιά» του rock and roll, ένα χαρακτηριστικό, που όπως εκτιμά, λείπει από τη ροκ μουσική του 2017.





Ο Μπόνο τόνισε ότι η μουσική «έχει γίνει πολύ κοριτσίστικη» τα τελευταία χρόνια, με το hip-hop «το μόνο είδος για νεαρούς οργισμένους άνδρες προς το παρόν».





Ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος εξέφρασε τις απόψεις του σε νέα συνέντευξή του, στο «Rolling Stone», στην οποία θρήνησε την έλλειψη «νέων οργισμένων ανδρών» στη ροκ μουσική το 2017.





Ο Μπόνο είπε ακόμη ότι τα παιδιά του τον βοήθησαν να ανακαλύψει νέα μουσική.





«Η Τζόρνταν είναι σνομπ μουσικά, είναι indie snob» εξήγησε. «Η Ιβ ακούει hip-hop. Ο Ελάια είναι σε μπάντα και έχει πολύ δυνατά συναισθήματα για τη μουσική, αλλά δεν κάνει καμία διάκριση, ας πούμε μεταξύ των συγκροτημάτων The Who και The Killers. Ή μεταξύ των Nirvana και των Royal Blood. Δεν είναι θέμα γενεών γι αυτόν. Είναι ο ήχος και πώς τον βιώνει. Πιστεύει ότι η rock and roll επανάσταση είναι στη γωνία».





«Όταν ήμουν 16 ετών, είχα πολύ θυμό μέσα μου » συνέχισε. «Πρέπει να βρίσκεις ένα μέρος γι αυτό και για κιθάρες, ή για ντραμς. Όταν κάτι τέτοιο διατηρείται, δεν είναι καλό .... Μπορείς επίσης να το βάλεις σε φορμαλδεΰδη».





Τελικά, τι είναι το rock & roll; «Η οργή βρίσκεται στην καρδιά του. Γι 'αυτό και οι Who ήταν ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα. Ή είναι οι Pearl Jam. Ο Έντι έχει αυτή την οργή ... Θα επιστρέψει» τόνισε ο αρχηγός των U2.