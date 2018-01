Πες αντίο στο skinny τζιν

εδώ και αρκετές σεζόν, αλλά φέτος φαίνεται πως είναι πια ξεκάθαρο τόσο ότι η κυριαρχία τους έχει περάσει (ανεπιστρεπτί; κανείς δεν ξέρει), όσο και ότι υπάρχει ήδη διάδοχος.Τα παντελόνια σε ίσια γραμμή έχουν αποδειχθεί τα best sellers σχεδόν όλων των brands και φαίνεται πως ήρθαν για να μείνουν – και«Αυτή τη στιγμή, το 40% των πωλήσεών μας σε jeans αφορά straight leg γραμμές σε σκληρά ή μικρής ελαστικότητας denim υφάσματα» λέει στο Who What Wear η Lisa Aiken, Global Fashion Director του Net-a-Porter. ..