Πούλησε ακριβά το σπίτι της η Σίντι Λόπερ

ζούσε για περίπου τρεις δεκαετίες στο σπίτι τηςΠρόκειται για μια οικίαη οποία πουλήθηκε περί ταενώ η τιμή που τη ζητούσαν τον περασμένο Μάιο ήταν 1,25 εκατομμύρια δολάρια.Ο μεσίτης Μάικλ Λέβενταλ δήλωσε στην Stamford Adovocate ότιΗ Σίντι Λόπερ αγόρασε το εν λόγω σπίτι τοΝα θυμίσουμε πως η Σίντι, το 1985, κέρδισε τογια τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη, μετά το πρώτο της άλμπουμ(διάφορα hits, μεταξύ των οποίων και το «Girls Just Want To Have Fun»). Δέκα χρόνια αργότερα, ήρθε έναγια αυτήν, λόγω του ρόλου της στο τηλεοπτικό showΤο 2013 κέρδισε ένα βραβείο Tony για το μουσικό θέμα στο πολύ επιτυχημένο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ