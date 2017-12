Ρεκόρ στο Spotify 23χρονο χριστουγεννιάτικο hit

Ακριβώς 23 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το χριστουγεννιάτικο χιτ «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ εξακολουθεί να καταρρίπτει μουσικά ρεκόρ.





Σύμφωνα με το Chart Data, η χριστουγεννιάτικη επιτυχία έχει καταλάβει την κορυφαία θέση στη λίστα με τα τραγούδια γυναίκας τραγουδίστριας με τα περισσότερα streams μέσα σε μία μέρα στο Spotify, με 8.069.105 ροές (streams) στις 24 Δεκεμβρίου.





To «All I Want For Christmas Is You» έχει σημειώσει πάνω από 300 εκ. steams στο Spotify και είναι πλέον το τρίτο τραγούδι της δεκαετίας του 1990 που έχει καταγράψει το συγκεκριμένο ρεκόρ και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό για γυναίκα καλλιτέχνη.





Πριν από δέκα μέρες το Billboard ανακοίνωσε ότι το τραγούδι βρίσκεται ξανά στο «Billboard Top 10» και ότι για πρώτη φορά από την κυκλοφορία του σκαρφάλωσε στη 9η θέση του chart.





Με όλα τα εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία, όλοι αναρωτιούνται ποια είναι τα κέρδη που έχει αποφέρει το τραγούδι στην Μαράια Κάρεϊ. Σύμφωνα με το Newsweek, η τραγουδίστρια από τότε που κυκλοφόρησε ο χριστουγεννιάτικος ύμνος, από το 1994 έχει κερδίσει 60 εκατ. δολάρια.





Η 47χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ποπ, σόουλ και rhythm and blues, στιχουργός, παραγωγός και ηθοποιός είναι η τρίτη γυναίκα καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ με πωλήσεις που φτάνουν τα 63,5 εκατομμύρια αντίτυπα.