Στα... αζήτητα η νέα ταινία του Γούντι Άλεν;

"Αδειάζουν" τονπρώην και νυντου, με αφορμή τηνΕίναι ορατό το ενδεχόμενο να μη διανεμηθεί από την Amazon Studios η τελευταία ταινία του, «Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη».Το 1992, η πρώην σύντροφος του Γούντι, ηυ ήρθε σε επαφή με τις Αρχές, για να καταγγείλει τηνΑν και ο Άλεν επανειλημμένα αρνήθηκε τις κατηγορίες και δεν απαγγέλθηκε από το δικαστήριο κατηγορία εναντίον του,καθώς ένας δικαστής θεώρησε πιστευτή τη μαρτυρία της.βγήκαν και εξέφρασαν τηπου συνεργάστηκαν με τον Γούντι. Και τόσο η Χολ όσο και ο Σαλαμέ, που πρωταγωνιστούν στο «Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη»,Άλλοι, όπως οιβγήκαν και δήλωσαν ότι υποστηρίζουν καιΠηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στη The New York Post ότι η ταινία «Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη», της οποίας η διανομή από τηνείναι προγραμματισμένη,Με άλλα λόγια, να κυκλοφορήσει μόνο σε DVD ή Blu-ray.Ο Γούντι Άλεν αρνήθηκε για μία ακόμη φορά τις κατηγορίες μετά την εμφάνιση της Ντίλαν στο CBS Morning Show στην οποία τις επανέλαβε.«Όταν, για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, διατυπώθηκε αυτός ο ισχυρισμός, η υπόθεση εξετάστηκε διεξοδικά και από την Κλινική Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών στο Νοσοκομείο Γέιλ-Νιου Χέιβεν και από το New York State Child Welfare».«Η εξέταση κράτησε πολλούς μήνες και οι δύο οργανισμοί κατέληξαν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, ότιΑντιθέτως, πιθανολόγησαν ότι ένα ευάλωτο παιδί καθοδηγήθηκε από μια θυμωμένη μητέρα, κατά τη διάρκεια ενός εριστικού χωρισμού, να πει αυτή την ιστορία» πρόσθεσε ο Γούντι. Καιν ότι «με κυνισμό, δράττονται της ευκαιρίας που προσφέρει το κίνημα Time's Up για να επαναλάβουν αυτόν τον αναξιόπιστο ισχυρισμό».