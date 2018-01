Στην τελική ευθεία για το Dancing With The Stars

Στην ψυχαγωγία ποντάρει ο ΑΝΤ1 για το δεύτερο μισό της σεζόν. Το τηλεοπτικό κανάλι έχει προγραμματίσει τα ψυχαγωγικά σόου Celebrity Game Night, Sunday Live Show, The Bachelor και Dancing With The Stars.





Η ημερομηνία πρεμιέρας του Dancing With The Stars έχει οριστεί για την 26η Ιανουαρίου και οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Η επικρατέστερη παρουσιάστρια για να αναλάβει την παρουσίαση του Dancing with the Stars είναι η Ευαγγελία Αραβανή. Δεν υπάρχει προς το παρόν συμφωνία, όμως όλα δείχνουν πως αυτή δεν θα αργήσει.





Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σταθμού το χορευτικό σόου αναμένεται να προβάλλεται κάθε Παρασκευή ζωντανά.





Σύμφωνα με την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, στις τέσσερις καρέκλες των κριτών θα καθίσουν οι Ελεονώρα Μελέτη, Κωνσταντίνος Ρήγος, Αλέξης Κωστάλας και Γκαλένα Βελίκοβα. Μάλιστα, ακούστηκε και το όνομα της Χριστίνας Λαμπίρη για να βρεθεί ανάμεσα στους stars που θα χορέψουν.





Σε ότι αφορά τους συμμετέχοντες πολλά αρκετά είναι τα ονόματα που έχουν ακουστεί με ηθοποιούς όπως την Πηνελόπη Αναστασοπούλου, τη Μαρία Κορινθίου και τη Δωροθέα Μερκούρη να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.