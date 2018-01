Τζούλια Αλεξανδράτου: «Σιγά μην πήγαινα Survivor»

Η Τζούλια Αλεξανδράτου διαψεύδει μέσω της «Espresso» τις υποτιθέμενες πληροφορίες που μεταδόθηκαν από πρωινή εκπομπή και την ήθελαν να έστειλε μόνη της αίτηση συμμετοχής στον δεύτερο κύκλο Survivor και να έφαγε... πόρτα, λόγω ειρωνικής και σνομπίστικης συμπεριφοράς.





«Είναι όλα ψέματα» απαντά σήμερα η ξανθιά celebrity. «Δεν έστειλα ποτέ αίτηση. Εκείνοι με φώναξαν για να μου κάνουν πρόταση. Επικοινώνησε μαζί μου από σταθερό τηλέφωνο ένας δημοσιογράφος που εργάζεται στην παραγωγή του show, ο οποίος, απ' ό,τι θυμάμαι, τα είχε με παίκτρια του “Survivor”.





Εστειλαν, μάλιστα, και ταξί να με παραλάβει από το σπίτι μου. Οταν έφτασα, με υποδέχτηκε μια Τουρκάλα συνεργάτιδα της παραγωγής και περάσαμε κατευθείαν στη συνέντευξη. Ούτε περίμενα μαζί με άλλους, όπως πληροφορήθηκα ότι ειπώθηκε σε εκπομπή, ούτε τίποτα» ισχυρίζεται η Τζούλια. Και επαναλαμβάνει:





«Εκείνοι με φώναξαν και μου πρότειναν να πάρω μέρος στο παιχνίδι κι εγώ τους είπα “όχι” γιατί το θεωρώ ταλαιπωρία. Αλλωστε, θα κάνω δική μου εκπομπή σε μεγάλο κανάλι» αποκαλύπτει στην εφημερίδα.





«Πήγα επειδή με φώναξαν, όπως με είχαν φωνάξει και το καλοκαίρι από τον ΑΝΤ1 για το άλλο reality που δεν έγινε τελικά, το “I am a celebrity, get me out of here”. Μόνο κόκκινο χαλί που δεν μου έστρωσαν. Σιγά μην έστελνα εγώ αίτηση και γενικότερα σιγά μην πάω στο “Survivor” να ταλαιπωρηθώ. Αν ήταν το “Dancing with the stars”, θα το συζητούσα» υποστηρίζει η ίδια.