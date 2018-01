Οι 24 παίκτες του All Star Game 2018 στο NBA

Λίγες μέρες μετά από την ανακοίνωση των δέκα βασικών, αλλά και των δύο αρχηγών του NBA All-Star Game 2018, η Λίγκα ανακοίνωσε και τους 14 αναπληρωματικούς που θα βρεθούν στις 18 Φεβρουαρίου στο Staples Center του Λος Άντζελες.Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι βασικός (δεύτερος στις ψήφους του κοινού και πρώτος στις ψήφους των παικτών του ΝΒΑ), το άγχος των Ελλήνων έδωσε τη θέση του στην ανυπομονησία για να δούμε ποιοι θα επιβραβευθούν για τη φετινή τους σεζόν και ποιοι θα μείνουν εκτός αγώνα.Καλά ονόματα "κόπηκαν", όπως αυτά των Αντρέ Ντράμοντ, Μπεν Σίμονς, Κρις Μίντλετον στην Ανατολή και των Πολ Τζορτζ, Κρις Πολ, Νίκολα Γιόκιτς στη Δύση.Έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί η συμμετοχή του Κέβιν Λοβ, που θα συμμετάσχει όπως ακούγεται και στον διαγωνισμό τριπόντων.Ο Λεμπρόν Τζέιμς κι ο Στέφεν Κάρι είναι οι δύο αρχηγοί και αυτοί που θα επιλέξουν ποιους θα βάλουν στο πλευρό τους. Ο "βασιλιάς" θα κάνει την πρώτη επιλογή στο Draft επειδή ήταν εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους του κοινού και ο Κάρι θα συνεχίσει.Οι δυο τους θα πρέπει να πάρουν τέσσερις παίκτες ο κάθε ένας από τη "δεξαμενή" των βασικών και στη συνέχεια θα μπορούν να επιλέξουν όποιον θέλουν από τη "δεξαμενή" των αναπληρωματικών, τους οποίους επέλεξαν οι προπονητές της Λίγκας.PG: Κάιρι Ίρβινγκ (Boston Celtics)SG: Ντεμάρ Ντεροζάν (Toronto Raptors)SF: Λεμπρόν Τζέιμς (Cleveland Cavaliers) - αρχηγόςPF: Γιάννης Αντετοκούνμπο (Milwaukee Bucks)C: Τζόελ Εμπίντ (Philadelphia 76ers)1: Βίκτορ Ολαντίπο (Indiana Pacers)2: Μπράντλεϊ Μπιλ (Washington Wizards)3: Κέβιν Λοβ (Cleveland Cavaliers)4: Αλ Χόρφορντ (Boston Celtics)5: Κρίσταπς Πορζίνγκις (New York Knicks)6: Κάιλ Λόουρι (Toronto Raptors)7: Τζον Γουόλ (Washington Wizards)PG: Στέφεν Κάρι (Golden State Warriors) - αρχηγόςSG: Τζέιμς Χάρντεν (Houston Rockets)SF: Κέβιν Ντουράντ (Golden State Warriors)PF: Άντονι Ντέιβις (New Orleans PelicansC: Ντεμάρκους Κάζινς (New Orleans Pelicans)1: Ράσελ Γουέστμπρουκ (Oklahoma City Thunder)2: Τζίμι Μπάτλερ (Minnesota Timberwolves)3: Λαμάρκους Όλντριτζ (San Antonio Spurs)4: Ντρέιμοντ Γκριν (Golden State Warriors)5: Καρλ Άντονι Τάουνς (Minnesota Timberwolves)6: Κλέι Τόμπσον(Golden State Warriors)7: Ντέιμιαν Λίλαρντ (Portland Trail Blazers)