Τέλος τα grid girls από τη Formula 1

Η φημολογία επισημοποιήθηκε έτσι από το προσεχές πρωτάθλημα της Formula 1 δεν θα βλέπουμε πλέον μοντέλα στη γραμμή εκκίνησης να στέκονται με τις ταμπέλες των οδηγών, στις θέσεις που καταλαμβάνουν εκείνοι.Μια παραδοσιακή κίνηση που συνόδευε κάθε εκκίνηση δεν θα αποτελεί πλέον κομμάτι του τελετουργικού της Formula 1 και αυτό γιατί η Liberty Media, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διοργάνωση του πρωταθλήματος θεωρεί πως αυτή η συνήθεια ετών δεν συνάδει με το νέο πρόσωπο της F1. Αυτό εξάλλου δήλωσε ο εμπορικός διευθυντής της Formula 1, Σον Μπρατς, ο οποίος συμπλήρωσε πως επιπλέον είναι και ενάντια στα ήθη της σύγχρονης εποχής.Formula 1 chiefs have announced that the sport will end the tradition of using grid girls from this season. Η αλλαγή θα επηρεάσει όχι μόνο την Formula 1 αλλά και όλα τα υποστηρικτικά πρωταθλήματα όπως το GP3 και τη Formula 2, όπου επίσης δεν θα συνεχιστεί η παράδοση των grid girls.