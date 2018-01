Τριπλός ελληνικός θρίαμβος για τη γυμναστική!

Σε θρίαμβο της ελληνικής γυμναστικής εξελίχθηκε η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (UEG) για την ανάδειξη των κορυφαίων αθλητών και ομάδων στη χρονιά που έφυγε. Ο Λευτέρης Πετρούνιας επικράτησε σε δύο κατηγορίες και η ομάδα της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων σε άλλη μια κι έτσι πήγαν στην Ελλάδα τα τρία από τα πέντε έπαθλα των Κορυφαίων της Ευρώπης για το 2017, μετά τη σχετική ψηφοφορία και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία!





Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς (Male Gymnast of the Year), όπου συγκέντρωσε 5.277 ψήφους και ποσοστό 61%, αφήνοντας δεύτερο τον Ρουμάνο Μάριαν Ντραγκουλέσκου με 2.545 ψήφους και ποσοστό 29%.





Ο Έλληνας «άρχοντας των κρίκων» ζευγάρωσε τα βραβεία του με την επικράτησή του και στην κατηγορία της Κορυφαίας Εμφάνισης της Χρονιάς (Outstanding Performance of the Year) με 7.798 ψήφους και το σαρωτικό ποσοστό 87% επί του συνόλου.





Η ομάδα Γυμναστικής για Όλους της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων κέρδισε το έπαθλο της Κορυφαίας Ομάδας της Χρονιάς (Team of the Year) με 1.703 ψήφους και ποσοστό 58%. Οι «λύκοι» της Ολυμπίας Δραγούνη επιβραβεύθηκαν από τους φιλάθλους για τον θρίαμβό τους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα (World Gym For Life Challenge), όπου είχαν κατακτήσει το Τρόπαιο «Μπρούνο Γκράντι» παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα με θέμα «Τhe Wolves And The Moon». Το ίδιο πρόγραμμα επιλέχθηκε και από την Ε.Ο.Ε. για να πλαισιώσει την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Πιεονγκτσάνγκ 2018».





Στις άλλες δύο κατηγορίες, όπου δεν υπήρχε ελληνική παρουσία μεταξύ των υποψηφίων, η Ρουμάνα σταρ της ενόργανης Καταλίνα Πονόρ αναδείχθηκε Ευρωπαία Αθλήτρια της Χρονιάς με 2.289 ψήφους και ποσοστό 71%, ενώ ο Δανός πρωταθλητής του ακροβατικού διαδρόμου Ράσμους Στέφενσεν επικράτησε στην κατηγορία του Ανερχόμενου Αστεριού με 782 ψήφους και ποσοστό 51%.





Η ψηφοφορία του κοινού διεξάχθηκε μέσω του δικτυακού τόπου της UEG και ολοκληρώθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/01). Με δεδομένο ότι τα βραβεία της UEG διοργανώνονται για πρώτη χρονιά, η διαδικασία απονομής των επάθλων στους νικητές θα καθοριστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου προεδρείου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, το τριήμερο 18-20 Ιανουαρίου στη Λοζάνη, εκεί όπου παρών θα είναι και ο επικεφαλής της Ε.Γ.Ο. Θανάσης Βασιλειάδης, ως αντιπρόεδρος της UEG.





ΑΠΕ-ΜΠΕ