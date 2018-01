Οι μαθητές του Ζαννείου κατακτούν το Διάστημα!

Στον τελικό του Zero Robotics έφτασε για τέταρτη(!) συνεχόμενη χρονιά η ομάδα Zanneio Stardust του Ομίλου Αριστείας Προγραμματισμού και Διαστημικής του Ζαννείου Πειραματικού Λυκείου, με υπεύθυνους καθηγητές τον Δρ. Σωτήρη Τσαντίλα και τον Δρ. Παντελή Μπουμπούλη, και ο κώδικας των μαθητών "έτρεξε" στο διάστημα.





Το "Zero Robotics" είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που συνδυάζει γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας αλλά και Προγραμματισμού. Συνδιοργανώνεται από το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology), τη NASA (National Aeronautics and Space Administration) και την ESA (European Space Agency).





Οι μαθητές καλούνται να προγραμματίσουν μικρούς τεχνητούς δορυφόρους, στη γλώσσα προγραμματισμού C, οι οποίοι εκτελούν αυτόνομα το πρόγραμμα των μαθητών σε μορφή πρωταθλήματος.





Το πρωτάθλημα αυτό ξεκινάει κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου με διαφορετικό σενάριο και οι ομάδες βελτιώνουν καθημερινά το πρόγραμμά τους ώστε να υλοποιούν την αποστολή με τον καλύτερο τρόπο.





Σε κάθε φάση οι ομάδες με τη χαμηλότερη βαθμολογία αποκλείονται και στον τελικό του Διαστημικού Σταθμού φτάνουν μόνο οι καλύτερες στον κόσμο.





Το Zanneio Stardust ως αρχηγός συμμαχίας με ένα λύκειο από τις ΗΠΑ και ένα από την Αυστραλία έφτασε στην τελική φάση, αφού στους προκριματικούς τερμάτισε 6ο από τις 200 ομάδες στον κόσμο που συμμετείχαν αρχικά. Ο τελικός λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο διεθνή διαστημικό σταθμό υπό την εποπτεία των αστροναυτών που βρίσκονται εκεί, και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διαδικασία μέσω ζωντανής σύνδεσης.





Την τελική φάση, παρακολούθησαν την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2018, στο Αμφιθέατρο Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιά, μαθητές από σχολεία της περιοχής, γονείς, παλαιά μέλη του ομίλου καθώς και καθηγητές σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, το Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο και το ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών).





Η ομάδα έκανε εντυπωσιακές νίκες και έφτασε ένα βήμα από την κορυφή, αλλά αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τον μεγάλο τελικό, ισοβαθμώντας έτσι στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με τη δεύτερη ομάδα του άλλου ομίλου.





Το μεγαλύτερο όμως βραβείο είναι ότι αυτοί οι μαθητές είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους στον κόσμο που είχαν τη δυνατότητα και την τιμή να εκτελέσουν το δικό τους πρόγραμμα στο διάστημα!





Οι μαθητές που πέτυχαν αυτή τη διάκριση αυτή είναι οι: Βασίλαινας Αθανάσιος, Βατίστας Αναστάσης, Βατίστας Ανδρέας, Βουτιέρου Εμμέλεια, Δραβίλλα Φωτεινή-Μαρία, Θεοδοσίου Γιώργος, Καφετζής Δημήτρης, Μελάς Χρήστος, Μενέγου Ειρήνη, Μέξας Απόστολος, Μιχάλαινας Παναγιώτης, Παναγιωτίδης Χαράλαμπος, Παπαδάκη Ελένη, Παπαδάκης Βασίλης, Παυλόπουλος Ιάσονας, Πίνα Δήμητρα, Πιτσαργιώτης Θωμάς, Πραματευτάκη Λουκία, Ράπαϊ Ριγκέλς, Σέττας Σταμάτιος, Τσακίρης Γιώργος, Φραγκουδάκης Κοσμάς- Στυλιανός.





